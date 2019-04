Monterosso e la sua origine medievale, nuovi studi dell'Università di Milano

Grande partecipazione al convegno "Riscoperta dell'antico" e apertura luoghi dell'infanzia di Eugenio Montale.

Cinque Terre - Val di Vara - Un pubblico oltre ogni aspettativa ha partecipato nel fine settimana alla giornata consacrata dal Comune di Monterosso, per il secondo anno consecutivo, alla riscoperta della propria storia e in particolare delle origini mediaevali del borgo capoluogo del Golfo che ispitò Eugenio Montale ed oggi è la quarta meta italiana del turismo internazionale dietro solo a Venezia, Roma e Firenze. convegno "Monterosso la Riscoperta dell'antico, fra ricerca storica e nuova progettualità" è il titolo della ricerca condotta dall'Università statale degli studi di Milano e dalla facoltà di Architettura del Politecnico di cui è stato presentato il secondo volume. Preceduti da una mattina di apertura al pubblico con una partecipazine senza precedenti dei luoghi privati dell'infanzia di Eugenio Montale e con una passeggiata guidata sui reperti archeologici del "Castrum" medievale che diede i natali a Monterosso



La giornata si è articolata in due sessioni: la mattina si sono svolte due passeggiate storico-letterarie, con la scelta tra due percorsi guidati; il pomeriggio è stato dedicato alla presentazione del volume. A fare gli onori di casa è stato il Sindaco Emanuele Moggia "Per un amministratore – ha detto- è sempre motivo di orgoglio presentare uno studio che possa gettare luce e valorizzare il patrimonio storico del proprio paese. Questo prezioso lavoro di ricerca contribuisce a ricostruire un periodo storico fondamentale per Monterosso che coincide con l'edificazione e lo sviluppo del Castrum inteso come contenitore storico di memorie". "Gli studi condotti, in continuazione quelli pubblicati nel 2017,- sottolinea il Comune di Monterosso in una nota - hanno un valore particolare poiché rappresentano una svolta per le conoscenze scientifiche su questa zona della Liguria e perchè costituiscono un punto di partenza per valorizzare e custodire i luoghi della nostra comunità. L'intento di queste ricerche, se da un lato risponde alla necessità di rendere conto dei lavori finora svolti, dall'altro si propone di aggiungere spessore a una storia antica, tutta da riscoprire, che coinvolge l'intera comunità delle Cinque Terre, in un dialogo continuo tra residenti, studiosi e istituzioni".



Dopo il benvenuto del sindaco sono intervenute per i saluti le altre autorità: Patrizio Scarpellini, Direttore del Parco Nazionale delle Cinque Terre; Elisabetta Piccioni, Segretario regionale del Ministero per i beni e le attività culturali per la Liguria; Vincenzo Tiné Soprintendente Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Genova e le province di Imperia, La Spezia e Savona; e Marinella Curre Caporuscio, Vice-Presidente Regionale FAI Fondo Ambiente Italiano, Capo Delegazione La Spezia.Hanno presieduto i curatori dell'opera marina Paola Marina de Marchi e Danilo Francescano Enrica Salavatori, Università di Pisa. "Medioevo in Val di Vara: Problemi di Racconto". Paolo Vedovetto, Università di Padova "Una Bottega Lapicida Nella Liguria Orientale Del XV Secolo: I Cielini in ardesia del Palazzo di Piazza Minzoni". Anna Boato, Università Di Genova – "Due Torri a confronto: indagini conoscitive sul sistema difensivo medievale di Monterosso" Maddalena Cerruti "La Torre della Fortificazione Medioevale di Monterosso: Analisi e restauro di una struttura difensiva" Matteo Cornalba, Politecnico di Milano – Dip.to di Architettura e Studi Urbani "La Chiesa di San Cristoffaro" Mauro Moriconi, Segretariato Regionale Del Mibac per la Liguria "Restauro e valorizzazione della Torre Rotonda e dell'area adiacente sul Colle dei Cappuccini" Vanessa Arduini, Susanna Bortolotto, Costanza Conni, Elisabetta Ciocchini, Andrea Garzulino, Danny Sangalli, Politecnico Di Milano – Dipartimento di Architettura e Studi Urbani "Monterosso al Mare – Il Castello Obertengo, Il Cimitero Ottocentesco, Altri Itinerari: Progetti Di Valorizzazione".