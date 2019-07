Midnight Jazz Festival, il calicese Martinelli per la prima nazionale di "All Stars Ensemble"

Cinque Terre - Val di Vara - Mercoledì 24 luglio al palazzo della borsa di Milano, in occasione del Midnight Jazz Festival, il Maestro Roberto Martinelli calicese doc presenterà in prima nazionale la “All Stars Ensemble” con special guests Sarah Jane Morris alla voce e Tony Remy alla chitarra.

Si tratta di un progetto musicale estremamente “Trasversale” come è nelle corde di Martinelli visto il suo background artistico che spazia dalla musica Classica, Operistica, Pop e Jazz ...una cosa della quale va particolarmente fiero è che l’ultimo arrangiamento di “Volare” in una trasmissione televisiva Rai cantato da Domenico Modugno è uscito dalla sua penna.



In questo percorso la creatività del M° si è incontrata con una delle più grandi voci a livello mondiale del Jazz Rhythm&Blues, Sarah Jane Morris e la chimica dell’ incontro ha prodotto uno dei progetti probabilmente più di rilievo sul panorama internazionale.



La musica si articola in una trama sonora variegata fatta di momenti via via ruvidi o eterei, dove spunti estemporanei propriamente Jazzistici si perdono in raffinatezze strutturali classiche, dove vigorose e semplici melodie della tradizione Soul o Pop confluiscono in preziose polifonie.

A far da corona a questo viaggio musicale ci sarà un tributo all’Arte di Pino Daniele. Un toccante ed intenso “tu dimmi quando” che introdurrà Alleria con il testo in inglese scritto dalla Morris Martinelli, assieme a Giorgio de Leo, direttore artistico del Festival, nel comporre l’Ensemble, hanno scelto alcuni tra i migliori musicisti della scena musicale italiana e non, un vero e proprio Dream Team: Marco Brioschi, Daniele Moretto (trombe/flicorni), Giovanni Hoffer (corno francese), Rudi Migliardi, Alessio Nava (tromboni, tuba), Mario Arcari, Gilberto Tarocco (oboe, flauto, clarinetto, sax), Ellie Young (violoncello), Fabrizio Bernasconi (piano/tastiere), Riccardo Fioravanti (contrabbasso/basso), Maxx Furian (batteria)



Il repertorio spazierà da brani tratti dal repertorio Soul, Funky, Jazz e Pop a brani originali. Una Produzione Sun Music Management.