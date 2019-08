Mercoledì a Riomaggiore concerto d'organo di Enrico Barsanti

Cinque Terre - Val di Vara - Mercoledì 21 agosto, alle 21.15, a Riomaggiore presso la chiesa San Giovanni Battista si svolgerà il concerto d'organo di Enrico Barsanti nell'ambito del XXXVIII Festival internazionale di Musica Cinque Terre realizzato dall'Associazione Musicale César Franck in collaborazione con il Parco Nazionale e gli Enti del territorio.



Enrico Barsanti, nato a Barga (Lucca) nel 1981, ha iniziato lo studio dell'organo presso l'istituto musicale diocesano R. Baralli di Lucca sotto la guida di Giulia Biagetti e Alessandro Sandretti.



Dopo la Maturità in Tecnico dei Servizi Turistici, ha intrapreso lo studio per il conseguimento del Diploma in Organo e Composizione organistica, inizialmente seguito dal M° Eliseo Sandretti e Riccardo Pieri (pianoforte) e successivamente presso L'Istituto T. Mabellini di Pistoia, dove ha studiato con Antonio Galanti sotto la cui guida si è diplomato nel 2009 presso il Conservatorio Statale G. Puccini di La Spezia.



Nel 2011 ha conseguito la licenza (biennio superiore) presso il Pontificio Istituto di Musica Sacra di Roma dove ha studiato organo con il Maestro Giancarlo Parodi, Improvvisazione con Theo Flury, Basso Continuo con Federico Del Sordo e Composizone con Marialuisa Balza.



Si è perfezionato con Guy Bovet per la musica spagnola, Olivier Latry per la musica organistica di Johann Sebastian Bach, Umberto Pineschi per la musica di Girolamo Frescobaldi, Luca Scandali e Gerhard Gnann per la musica rinascimentale italiana.



All'attività organistica affianca quella organaria.



Per informazioni : comunicazione@parconazionale5terre.it - ass.cesarfranck@libero.it