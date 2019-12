Mercatini di Natale, tutto pronto a Sesta Godano

Cinque Terre - Val di Vara - Fervono i preparativi per il mercatino di natale di Sesta Godano e l'avvio delle festività Natalizie in grande stile. L'evento, previsto inizialmente per il primo dicembre e rinviato a Sabato 7 dicembre, vedrà come da programma il coinvolgimento di numerosi hobbisti, produttori agroalimentari e creativi del proprio ingegno in esposizione in piazza marconi. Tante anche le associazioni benefiche, locali e non, che hanno risposto alla call di "Sestacé" per questa edizione del mercatino. Fra le associazioni che hanno scelto di partecipare per raccogliere fondi e condividere uno spazio di confronto in piazza Marconi di Sesta Godano ricordiamo Croce Rossa di Sesta Godano, Corale Val di Vara, Banda G.Verdi, Rifugio Sherwood di Genova/ Noi Randagi, Angsa, Nasi Volanti.



Il mercatino parte alle 10, giocando anche sulla connivenza con il mercato settimanale in via roma, alle ore 16:30 col calare delle tenebre momento musicale per l'accensione dell'Albero installato da Comune di Sesta Godano con il supporto dell'impresa Quiligotti e addobbato da Proloco Sesta Godano e Frazioni. Il calare delle tenebre - si sa - colora l'atmosfera di magia e soprese con tante iniziative proposte dai bar e attività commerciali di Sesta Godano.



Alle 18.30 apre il Bar Pasticceria L'Alpino apre il suo dehor ai buongustai amanti dei cibi della tradizione con l'invito ad #apericastagnare insieme, presentando un ricco aperitivo a base di frittelle di castagne e ottimo vino. Presso la Pizzeria Fulli, da poco aperta, un giropizza con animazione e Karaoke a cura della simpaticissima Angela Repetto cantante ed eletta a furor di popolo come showgirl delle piazze estive sestagodanesi. Alle 20 invece il Lounge Bar Tavola Calda U CANTU in piazza marconi propone un concerto di Angelo Minoli - cantautore, attore - e la sua Band.

L'evento è realizzato in collaborazione con Proloco Sesta Godano e Frazioni.