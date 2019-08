Mattarella chiama, annullata la presentazione del libro di Giovanni Grasso

Cinque Terre - Val di Vara - Annullata la presentazione de 'Il caso Kaufmann' (Rizzoli) in programma a Monterosso venerdì 30 agosto. Le ragioni? Istituzionali che più istituzionali di così bisogna inventarsele. L'autore del romanzo è infatti Giovanni Grasso, il portavoce del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. In questo caldissimo frangente – in ballo la nascita del nuovo governo – Grasso, la cui discreta presenza ha trovato spazio costante sui nostri schermi in questi giorni (solitamente in alto a sinistra), proprio non può lasciare Roma.