Maschere e bollicine, la street art di Blub tra Lerici e le Cinque Terre

Cinque Terre - Val di Vara - Riomaggiore e Manarola, ma anche Vernazza, Corniglia e Lerici. Sono solo alcuni dei borghi che negli ultimi giorni hanno visto spuntare opere di Blub agli angoli delle strade. Riconoscerle è semplicissimo, tanto è originale il suo stile: lo sfondo è quasi sempre azzurro come il mare, mentre i protagonisti sono personaggi di grandi opere o grandi artisti del passato, con addosso... una maschera per immersioni subacquee.



Dal novembre del 2013 i suoi interventi hanno iniziato a farsi notare nel quartiere di San Niccolò e poi in tutta la città di Firenze. Il supporto di queste opere, che vengono incollate con un adesivo totalmente vegetale, è sempre lo sportello di una cassetta di una centralina elettrica oppure la portella di un contatore. L'artista prende le misure e in seguito colloca il dipinto che combacia alla perfezione.

Le sue maschere da sub sono spuntate anche a Mantova, Cremona, Lucca, Lecce, Livorno, Amsterdam e in Norvegia, in occasione di un'asta benefica.

Come accade per il celeberrimo collega Banksy, l'identità di Blub è ignota, ma a differenza dello street artist britannico (?) le sue opere non rappresentano una critica contro il sistema: "Io mi propongo di vedere un mondo migliore, persone migliori (come può esistere un mondo migliore senza persone migliori?). Questo vuol dire essere migliori nel proprio quotidiano fatto di piccoli gesti, pensieri, azioni. Che utilità ha il criticare o polemizzare puntando il dito all’esterno senza prima fare un lavoro su stessi? Beh… non stai cambiando certo le cose, anzi le rafforzi", ha detto nel corso di un'intervista rilasciata al magazine Firenze Urban Lifestyle (clicca qui).

I personaggi "sono immersi in acqua, non importa se di un oceano o in piscina. Dall’elemento acqua nasce la vita, il lato nascosto della materia, l’emozione positiva è l’accettazione e l’accoglienza. Quando sei sott’acqua - ha dichiarato conversando con Artribune (leggi qui) - non c’è peso, il tempo si ferma, i pensieri se ne vanno e fluttui in simbiosi con questo elemento, in un’altra dimensione. In questa dimensione sospesa ripropongo i personaggi che con il loro esempio hanno lasciato un segno di grandezza che sopravvive ancora oggi. Senza tempo".



A notare che nei caruggi di Manarola, Riomaggiore e Lerici erano apparsi i personaggi subacquei di Blub sono state tre attente ragazze, Manuela Bordone, Mery Ottonari e Asja Raffellini, autrici delle immagini che pubblichiamo nel collage a corredo dell'articolo.

Ma, come dicevamo, ci sono testimonianze di opere anche a Vernazza e Corniglia.