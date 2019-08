Mangia Borghi, sabato 24 agosto Framura rilancia il food trail per i turisti

Cinque Terre - Val di Vara - Sabato 24 agosto arriva la festa più attesa dell'estate di Framura: la Mangia Borghi aspetta tutti per condurli alla scoperta di pittoreschi paesini, panorami mozzafiato e... tutti i sapori della Liguria.

Il Food Trail consiste in 9 tappe gastronomiche dalla collina la mare, lungo il percorso panoramico tra i borghi di Framura. Il finale sarà nel borgo di Setta, con il dj set di Nicco Rocca Dj!

Il percorso inizia alle 19 nel borgo di Costa.



Sarà disponibile un servizio di navetta gratuito da e per la stazione di Framura durante tutta la serata.



PREZZO: 25 euro A PERSONA





Il percorso di 9 tappe gastronomiche della Mangia Borghi di Framura inizia alle ore 19.00 nel borgo di Costa (coordinate Gps).



ARRIVARE IN AUTO:

Uscire al casello di Deiva Marina e seguire le indicazioni per Framura. Il borgo di Costa è a circa 15 minuti dal casello.



ARRIVARE IN TRENO:

Scendere alla stazione di Framura e raggiungere l'inizio del percorso con la navetta gratuita



MENU’:

1) aperitivo con sangria

2) sgabei

3) bruschetta

4) formaggi della Val di Vara con marmellata e miele locali

5) minestrone alla genovese

6) trofie al pesto

7) polpo e patate

8) sorbetto al limone artigianale

9) dolci fatti in casa



Info e prenotazioni presso lo IAT della stazione di Framura, aperto tutti i giorni (9.00-13.00 / 16.00-19.00)



Prevendita anche tramite bonifico bancario intestato a Framura Turismo, con causale “Mangia Borghi 2019”, al seguente IBAN: IT90I0623049781000043672767



Inviare obbligatoriamente mail con distinta del bonifico a info@framuraturismo.it



PER MAGGIORI INFO:

Cel: +39 3487533435

Tel: +39 0187810522

Mail: info@framuraturismo.it