Manarola accende il presepe, la magia in diretta streaming

Cinque Terre - Val di Vara - Un presepe in streaming, ma non per questo meno autentico, sperando che già per le festività natalizie del 2021 il Covid-19 sia, se non un ricordo, almeno uno scomodo coinquilino con il quale abbiamo tuttavia imparato a convivere. Parliamo ovviamente di quel miracolo di tenacia, inventiva e tradizione che è il presepe luminoso di Manarola, nato dalla lampadina dell'inossidabile Mario Andreoli. Quest'anno niente folla a ridosso della Collina delle Tre Croci per godersi l'accensione dell'originale rappresentazione, famosa in tutto il mondo, ma un evento senza pubblico trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook dell'Associazione Presepe di Manarola Mario Andreoli, con tre diverse zone di ripresa; oppure in tv, su Tele Liguria Sud. L'accensione è prevista per le ore 17:30.



Quest'anno, nel rispetto delle prescrizioni in materia di contenimento del Virus Covid-19, l'inaugurazione della natività luminosa di Mario Andreoli sulla Collina delle Tre Croci a Manarola, non prevede eventi a corollario al fine di evitare assembramenti. Il Comune di Riomaggiore in occasione dell'accensione dell'8 dicembre, ha inoltre disposto il divieto di stazionare sul Piazzale della Chiesa di San Lorenzo (Papa Innocenzo IV) di Manarola dalle 15 alle 19. Il Presepe luminoso rimarrà allestito tutti i giorni fino al 10 gennaio 2020, dalle ore 17 alle ore 22. L'edizione 2020 dell'opera realizzata da oltre 50 anni da Mario Andreoli - composta da centinaia di figure in materiale riciclato e illuminata da migliaia di lampadine - è dedicata al personale sanitario, simbolo della lotta contro il coronavirus.