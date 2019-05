Maggio dei libri, i boschi narrativi accolgono Antonella Tomaselli

Cinque Terre - Val di Vara - Proseguono a Sesta Godano le "passeggiate" nei boschi narrativi del #maggiodeilibri. Il prossimo appuntamento è fissato per il 16 maggio, alle 21.15, presso la Biblioteca Civica Pagine e Pensieri di Sesta Godano, piazza marconi 1, con la presentazione di "Il mondo di Marica" di Antonella Tomaselli. Il libro racconta di Maria, che in molti chiamano Marica, una donna vera - in tutti i sensi -, così come la sua storia, fatta di emozioni, intoppi, sogni. Il cammino parte da Jelovice e tocca Visignano D’Istria, attraverso la permanenza in quattro campi profughi; fino a Trieste. È una strada alla ricerca della felicità, fra dolore, generosità, determinazione e resilienza. All'incontro sarà presente l'autrice, Antonella Tomaselli. Antonella collabora con il settimanale Confidenze tra amiche (Mondadori) e con il blog letterario animalista ioleggoconjoy.com. Animali e natura sono le sue passioni. Cinofila da sempre, ha curato la regia e scritto i testi di vari documentari sull'argomento. Si occupa attivamente della sensibilizzazione contro l'abbandono degli animali d'affezione (Allegra Yes I Am). I diritti di questo libro vengono devoluti interamente all’ Associazione Onlus “Agenha”, Associazione Genitori per l’Handicap, di Romano di Lombardia (Bergamo). www.agenhaonlus.it