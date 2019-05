Little Bookworms, il Circolo dei lettori in inglese per bambini a Riccò

Cinque Terre - Val di Vara - Proseguono alla Biblioteca Civica di Riccò del Golfo le attività gratuite per bambini curate da ARTEmisia Servizi Culturali.

Giovedì 9 maggio dalle ore 16.15 alle 17.30 l'appuntamento è con Little Bookworms, il Circolo dei lettori in inglese per bambini dai 5 ai 10 anni.

Un'operatrice didattica, laureata in lingue, guiderà i partecipanti nella lettura di fiabe e racconti e stimolerà la loro fantasia con giochi e filastrocche. Il tutto rigorosamente in lingua inglese!

I bambini possiedono una maggiore capacità di apprendimento della lingua parlata; in particolare, sono in grado di distinguere le differenze anche molto sottili nella pronuncia e nell'intonazione. L’intento è quello di avvicinare i più piccoli alla conoscenza di una nuova lingua in maniera ludica, attraverso letture attive di fiabe e giochi.





La prenotazione è obbligatoria.



Per informazioni e iscrizioni: didattica@artemisiacoop.it; 3938868106