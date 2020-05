Libri e autori si raccontano online, così Sesta Godano fa cultura

Cinque Terre - Val di Vara - La Biblioteca Pagine e Pensieri di Sesta Godano propone quattro incontri articolati sulle settimane di maggio attraverso l'uscita sul proprio canale social di video registrati dagli autori. Si parte con la scoperta del mondo con la proposta di Davide Bellatalla relativamente alle vie carovaniere della seta, il 7 maggio. Attraverso immagini e testi sarà proposto un viaggio virtuale fra intercultura e luoghi geografici ricchi di storia e ancora per molti di noi oggetto di mistero.



Si prosegue alla scoperta degli altri e di se stessi con gli incontri che seguiranno. Il 14 maggio sarà la volta di Daniela Tresconi con il testo narrativo 'La linea del destino'. Il tema della scoperta è qui trasversale al racconto e viene affrontato dalla protagonista, Valentina, attraverso il contatto fra tre mondi e dimensioni storicamente lontane, per ritornare al lettore nell'idea che a se stessi non si può sfuggire.



Proseguono gli incontri il 14 maggio con l'analisi di una tematica, quella della psicologia prenatale, ancora oggi tutta da scoprire. Illustra il proprio studio e la propria analisi la giovanissima Dott.ssa Martina Calabria.



Chiude il ciclo di incontri l'autore spezzino Beppe Mecconi che propone il suo Trabastia. La pagina social a cui seguire gli eventi è https://www.facebook.com/PagineePensieri/