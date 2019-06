Levanto, torna il Festival Amfiteatrof

Cinque Terre - Val di Vara - Con la passione e le competenze, ma soprattutto in armonia e cooperazione, il Festival Amfiteatrof di Levanto quest’anno offre musiche e arte, insieme ai colori e ai profumi dei luoghi, in tre parti distinte, ma perfettamente complementari: il Festival dei concerti, l’OFF delle conversazioni su musica e dintorni e l'OUT, con tutte le info per godere delle bellezze di Levanto. Ventotto edizioni, dal 1991, di cui diciotto gestite dall’Associazione Amfiteatrof - e quest'anno la prima gestita da Officine del Levante - nel nome del violoncellista Massimo Amfiteatrof, vissuto a Levanto molti anni, amato dai levantesi e amante di queste terre.



La rassegna, in programma dal 4 all'11 luglio, prevede:

16 concerti

1 spettacolo teatrale

1 cooperazione artistica e amministrativa con il Festival internazionale di musica da camera di Cervo, alla sua 56 esima edizione

2 concerti ospiti dal Festival paganiniano di Carro

Le conversazioni musicali di AMF-OFF consistono in:

6 appuntamenti pomeridiani e 1 serale

TUTTO E TUTTI DENTRO E INTORNO ALLA MUSICA

52 artisti musicisti, un regista, due attori, un astrofisico, tre specialisti, un esperto di politiche culturali

5 componenti nelle direzioni: artistica amministrativa digitale tecnica

3 Media partner, Radio Levanto Valdivara, VisitLevanto e Memo

10 sponsores

1 radio con trasmissione - Interferenze emotive – e comunicazione dedicata

1 sito web – festivaamfiteatrof.com, 1 App, 1 pagina FB, You Tube, Instagram ,

100 foto meravigliose

Il programma si svolge intorno:

al violoncello, declinato in alcuni dei molteplici modi possibili,

ai luoghi della formazione musicale, conservatori e liceo musicale, con giovani talenti,

ad artisti affermati,

a contaminazioni e tradizione,

al giro del mondo e del tempo: Argentina, Mediterraneo, Broadway, Klezmer, Medio Oriente, barocco, musica antica e contemporanea, Biber, Paganini, Kodaly, Queen……



LA MUSICA IN MOLTE DELLE SUE FORME, CON QUALITÀ E PARTICOLARITÀ.



E Levanto che abbraccia il Festival con le sue architetture, le sue eccellenze, con tanta partecipazione, pubblica e privata, e tanto lavoro volontario: luoghi magici e turismi nuovi, con AMF-OUT.

DUE MESI DI ANIMAZIONE MUSICALE, CULTURALE, TURISTICA.

FESTIVALAMFITEATROF.COM - PAGINA FB AMFITEATROF MUSIC FESTIVAL