Levanto scalda l'estate, cosa non perdersi

Ecco il cartellone ufficiale dell'estate: eventi quotidiani fino a fine ottobre

Cinque Terre - Val di Vara - Si è aperto sabato primo giugno con la tradizionale “Notte Bianca” il calendario delle manifestazioni dell’estate levantese, che andrà avanti fino a domenica 20 ottobre, giorno in cui verrà disputata la gara podistica “Stralevanto”. Cinque mesi di eventi con un ritmo serrato, che prevede appuntamenti quotidiani nel centro e nelle frazioni collinari, e che, soprattutto, continua a perseguire l’obiettivo di un’offerta di spettacoli in grado di soddisfare le varie fasce di utenti con iniziative di buon livello qualitativo. A grandi linee, il programma si snoda tra eventi storici come la Festa del mare del 24 e 25 luglio, l’Amfiteatrof Music Festival (con concerti di musica classica dal 4 luglio al 7 settembre), le rassegne corale e organistica del gruppo locale “Musica Nova”, le conversazioni con gli autori letterari di “Levanto readings”, e le serate con i protagonisti del mondo dell’informazione di “Levanto incontra”, i dopocena in collina con degustazioni, musica e danze di “Borghi in allegria”, le escursioni enogastronomiche di “Sen.suo.sa: sentieri, suoni, sapori”, il “Carnevale di Ferragosto”, i concerti delle band levantesi, il ballo liscio con “Rlv, la radio a colori”, la cena medievale (“Il desco”) sul piazzale di Sant’Andrea il 29 giugno, il “Palio delle frazioni” di tiro con l’arco il 20 luglio, il “Tuffo sotto le stelle” il 10 agosto, il “Trofeo del dilettante” dal 12 agosto, la novità del “Festival delle archeologie” (dal 9 al 14 settembre), “Sapori verticali” (dall’11 al 13 ottobre), il “De gustibus tour” (il 13 ottobre), le frequentatissime feste in spiaggia e i caratteristici mercatini di antiquariato, artigianato, prodotti tipici e hobbistica.



Il tutto inserito in una cornice di molti altri eventi (culturali, musicali, enogastronomici, sportivi, di beneficenza) organizzati dalle numerose associazioni attive nella cittadina rivierasca e dai gestori dei locali pubblici soprattutto nelle strade del centro e negli angoli più suggestivi del paese. “Anche quest’anno, grazie ad un lavoro intrapreso con gli organizzatori degli eventi fin dallo scorso inverno nell’ormai consueto clima di grande sintonia che si è instaurato tra

l’amministrazione, le realtà associative e gli operatori privati, siamo riusciti ad allestire un programma che crediamo in grado di rafforzare quel ruolo di centro comprensoriale per l’intrattenimento di qualità che Levanto è riuscita a conquistare e che le viene riconosciuto dalle presenze di pubblico agli spettacoli - è il commento di Federica Lavaggi, presidente del Consiglio comunale con delega al coordinamento delle manifestazioni - La disponibilità dei nostri interlocutori ci ha anche consentito di inserire nel calendario più appuntamenti nella stessa giornata, diversificandoli per tipologia e localizzandoli in differenti punti del paese, in modo da offrire valide alternative ad ospiti e residenti. insomma, crediamo di aver fatto un buon lavoro e confidiamo nel miglior riscontro che ci possa fornire la gente: una partecipazione all’insegna del sano divertimento e del rispetto delle più elementari regole di convivenza in un periodo, come quello estivo, nel quale il centro è particolarmente affollato e vi convivono esigenze diverse ma tutte degne di essere accolte e soddisfatte”. Sull’home page del sito del Comune sono consultabili sia la locandina definitiva degli eventi di giugno e luglio, sia il “file” con il calendario (suscettibile di aggiornamenti) di tutte le manifestazioni fino al 20 ottobre.