Levanto, dal 7 gennaio servizio di prestito “in presenza” dal lunedì al sabato

Cinque Terre - Val di Vara - Da giovedì 7 gennaio la biblioteca civica “Vinzioni” di Levanto riapre con un servizio di prestito in presenza erogato per 36 ore settimanali, dal lunedì al sabato. Per usufruirne, gli utenti devono prenotarsi telefonando al numero 0187.802256 e fissando un appuntamento. L’ingresso è consentito ad una persona per volta, che, munita di mascherina, può accedere alle sale per la scelta dei volumi da prelevare e la consegna di quelli ricevuti in prestito. I libri restituiti sono nuovamente disponibili al prestito dopo sette giorni dal rientro in biblioteca, poiché vengono posti in quarantena secondo la normativa vigente.



Questo l’orario completo:

- Lunedì e sabato: dalle 9 alle 13

- Martedì, mercoledì e venerdì: dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18

- Giovedì: dalle 14 alle 18