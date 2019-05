Levanto apre l'estate, dal tramonto all'alba

Torna la “Notte bianca”: eventi “no-stop” in paese e sulla spiaggia dalla sera di sabato primo giugno alle prime luci di domenica.

Cinque Terre - Val di Vara - Anche quest’anno Levanto apre la stagione della movida estiva con la “Notte bianca”, il contenitore di eventi che ha ormai consacrato la cittadina della riviera come punto di riferimento per gli appassionati del ritrovo itinerante serale tra le vie e le piazze del centro storico e per gli amanti del divertimento notturno nella suggestiva atmosfera del suo golfo.

L’appuntamento si snoderà dal tramonto di sabato primo giugno all’alba di domenica 2 giugno, tra concerti, musica, danze, shopping, passeggiate e l’immancabile notte di danze sulla spiaggia centrale fino alle cinque del mattino.

Per l’occasione il Comune ha messo a punto un programma in grado di conciliare i diversi gusti dei partecipanti, allestendo spettacoli nei più frequentati luoghi di aggregazione del paese, tra i dehor dei locali che proporranno degustazioni di prodotti tipici e musica fino all’una di domenica mattina e le vetrine dei negozi che offriranno ghiotte occasioni di fare shopping in completo relax fino alla mezzanotte di sabato.



“Il modello di manifestazione che siamo riusciti a mettere a punto in questi ultimi anni ha riscosso l’apprezzamento pressoché unanime dei partecipanti e degli operatori commerciali che aderiscono con una ricca offerta di momenti di svago e di punti di ritrovo che gravita attorno agli spettacoli organizzati dal Comune - spiega Federica Lavaggi, presidente del Consiglio comunale delegata dal sindaco Agata all’organizzazione delle manifestazioni - L’obiettivo è proporre ai residenti e ai turisti occasioni di sano divertimento e socializzazione a contatto con l’ambiente, la cultura e le nostre tradizioni. Il tutto, naturalmente, improntato ad una fruizione dei luoghi e dei servizi assolutamente rispettosa della pacifica convivenza, del decoro e del rispetto delle infrastrutture e dell’arredo urbano, che rappresentano anch’essi una ricchezza paesaggistica del paese”.

Una particolare attenzione, visto il grande afflusso previsto per l’occasione, alla sicurezza, che sarà gestita da tutte le forze dell’ordine attraverso controlli puntuali ma discreti e non invasivi.



E l’importanza di entrare nella stagione turistica con il piede giusto ha spinto il sindaco Agata ad indirizzare una lettera ai titolari delle attività produttive, per evidenziare che “nonostante i risultati positivi ottenuti da Levanto in questi ultimi anni, tenuto conto che il turismo nella nostra provincia ha avuto una notevole accelerazione, occorre moltiplicare gli sforzi per consolidarne l’immagine facendone una delle mete più richieste nel panorama turistico del comprensorio”.

Il primo cittadino ricorda che l’amministrazione comunale ha attuato “numerose azioni di adeguamento agli standard turistici più elevati e di miglioramento della ricettività e del decoro urbano: attraverso un’attenzione costante ai problemi della viabilità e dei parcheggi, la cura ed il decoro dell’ambiente, un adeguato sostegno alle attività turistiche che caratterizzano il nostro territorio, in conformità con i progetti messi in campo per il perseguimento degli obiettivi che dovranno essere raggiunti nei prossimi anni”.

La lettera si chiude con l’esortazione ad “affrontare la stagione con rinnovato entusiasmo, dedicando professionalità e disponibilità ai rapporti con i turisti, per soddisfare al meglio le aspettative di chi ha scelto Levanto quale meta delle sue vacanze”.



Questo il programma completo:

ORE 19 - 21.30: PIAZZETTA DELLA MARINA

Concerto del gruppo “Bottega della musica”



ORE 19.30 - 21.30: VIA GARIBALDI

Concerto del gruppo strumentale “Musica Nova”



ORE 19.30 - 23.30: PIAZZA CAVOUR

“Asd Levanto calcio” – Festa per la Promozione



ORE 21 - 24: PIAZZA DEL POPOLO

Musica country



ORE 21 - 1: PIAZZETTA ROSA DEI VENTI

Ballo liscio con “Rlv”



ORE 21.30 - 23: PIAZZA STAGLIENO

Concerto di musica jazz



ORE 21.30 - 23: VIA GARIBALDI

Concerto del gruppo “Napulitan song”



ORE 24 - 5: CENTRAL BEACH

Festa in spiaggia