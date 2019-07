Le statue tansiniane in mostra a Monterosso

Cinque Terre - Val di Vara - In corso al palazzo comunale di Monterosso al Mare l’esposizione fotografica intitolata "Mutevoli apparenze", in visione fino al prossimo 28 luglio. La mostra presenta immagini scelte delle statue dello scultore Erminio Tansini, riprese durante i sets fotografici della rassegna itinerante “Forme sfuggenti”. L’artista, che frequenta Monterosso da oltre 40 anni, lavora con il bronzo e con il legno. La maggior parte dei materiali lignei che l’autore impiega proviene dall’Appennino ligure (soprattutto, dalla riviera spezzina). Tansini seleziona e utilizza rami, tronchi, radici e ceppi recuperati da spiagge e torrenti: legni che si presentano in forme sinuose e frastagliate, corrosi e levigati dall’acqua, sbiancati da sole. L’artista lavora e rigenera i materiali cercando di conservare la loro caratteristica e inimitabile naturalità. Poi, assembla i singoli elementi lignei creando composizioni che giocano con la pareidolia.



Le statue tansiniane si articolano in masse, linee e profili apparentemente casuali dove compaiono forme riconoscibili, che mutano e scompaiono secondo il punto di vista e la sensibilità di ciascun osservatore.

Erminio Tansini crea queste sculture da quasi 30 anni, ma per molto tempo le ha considerate come un fatto intimo, evitando di metterle in mostra. La loro prima presentazione al pubblico è avvenuta nel 2017, con la partecipazione dell’artista alla 57a Biennale di Venezia. Negli eventi della serie “Forme sfuggenti”, luoghi come castelli, scogliere, siti archeologici, radure boschive, corsi e specchi d’acqua fanno da magico scenario alle statue di Tansini.



Grazie a giochi di sovrapposizioni, luci e prospettive si genera una forte interazione tra soggetti scultorei, natura e architettura: si creano così scenari inconsueti e surreali, fissati attraverso l’obiettivo della macchina fotografica.

“Forme sfuggenti” si sta svolgendo in Italia, Svizzera e Francia. Ha fatto tappa anche a Monterosso nel luglio 2018.

La mostra al Palazzo del Comune fa parte della rassegna “Chimere”, nata con lo scopo di esporre le fotografie di “Forme sfuggenti”. È curata da Davide: storico e figlio dell’artista stesso. L’esposizione è visitabile tutti i giorni dalle 18 alle 23. L’ingresso è libero. Le didascalie e i testi critici sono in italiano, inglese, tedesco, spagnolo, francese e russo.

www.facebook.com/tansinierminio, www.inarce.com/it/eventi/mutevoli-apparenze-mostra.html.