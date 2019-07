Le foto di Anselmo Crovara diventano una mostra

Cinque Terre - Val di Vara - Le associazioni “Radici” di Manarola e “Amici di Ettore Guatelli” organizzano un’esposizione dell’opera fotografica di Anselmo Crovara. “Persone”, il titolo scelto per la mostra, suggerisce l’elemento che collega le immagini scattate da Crovara nel corso degli anni: far risaltare la fondamentale umanità degli abitanti del borgo ligure di Manarola, una delle perle delle Cinque Terre, prima che il turismo ne stravolgesse l’originale anima agricola, rivolta verso la campagna dell’entroterra.



Indagando il rapporto dei manarolesi con il territorio, il lavoro, il divertimento e gli oggetti, le fotografie di Crovara ne rappresentano il modo di essere e ci ricordano come eravamo fino a pochi anni fa. Infatti, se Ettore Guatelli ha assistito alla scomparsa della civiltà contadina nelle campagne parmensi, tra la fine degli anni ‘40 e gli anni ‘50, Anselmo Crovara è testimone del vento dello sviluppo che ha trasformato le Cinque Terre, ma soltanto alla fine degli anni ‘80. Questo elemento produce un cortocircuito nello sguardo dell’osservatore, perché le immagini sembrano appartenere a tre generazioni fa, mentre sono molto più vicine di quanto si pensi. Così, i riferimenti temporali non servono più e l’immagine racconta di una condizione umana quasi universale.



La sensibilità di Crovara ha evitato di spettacolarizzare l’atmosfera del territorio e il carattere dei suoi protagonisti, restituendoci l’autentica dignità degli ultimi che in questi tempi confusi, si tende sempre meno a riconoscere.

La mostra consta di circa quaranta fotografie e sarà presentata con un’anteprima presso l’Oratorio della S.ma Annunziata a Manarola, dal 13 al 20 luglio; dall’8 al 22 settembre, invece, sarà esposta presso il Museo Guatelli di Ozzano Taro.