Le conversazioni di Bonati e Cavallini al Castello di Madrignano

Cinque Terre - Val di Vara - Secondo appuntamento con le conversazioni in dialetto della coppia Luciano Bonati – Pier Giorgio Cavallini dopo il successo della iniziativa di apertura al castello San Giorgio. Nel corso della serata si sono succeduti appassionati di alcuni dialetti della Lunigiana storica, dalle parlate di Quaratica e Vernazza, a quelle di Pignone, Padivarma, Biassa, Vezzano Ligure e Lerici per concludere con il dialetto spezzino degli alunni della scuola di Pier Giorgio Cavallini. Martedì 30 alle ore 21 replica al castello di Madrignano con alcune variazioni al tema e l’ingresso sulla scena di altre parlate del nostro territorio. “ La nostra idea, in questo tour itinerante tutto da sperimentare ma fortemente stimolante – ripetono Bonati e Cavallini – è quella di coinvolgere il pubblico facendolo partecipe della volontà comune di dare speranza ai nostri dialetti”.

Per chi salirà per la prima volta al castello di Madrignano sarà l’occasione per vedere dal vivo l’ottimo restauro dell’antico maniero malaspininano e godere dell’imperdibile panorama notturno sulla val di Vara e le Apuane.

Ingresso ( ovviamente ) gratuito.