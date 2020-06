La travel blogger promuove il turismo nel levante ligure

Cinque Terre - Val di Vara - Per promuovere il turismo in Liguria, la travel blogger Elisabetta Frega, autrice del sito web "Free Soul On The Road", ha avviato un progetto di sponsorizzazione del territorio condividendo e pubblicizzando il levante ligure attraverso i suoi canali social. Ha incominciato dalle Cinque Terre, che negli ultimi anni sono state caratterizzate dal fenomeno di

overturism e le sta mostrando ai suoi followers sotto una luce diversa. A causa del Covid-19, infatti, queste meravigliose località sono molto meno affollate rispetto al solito, quindi è proprio il momento migliore per poterle visitare in tutta tranquillità. Monterosso, Vernazza, Corniglia, Manarola e Riomaggiore sono mete estremamente pittoresche e amatissime da fotografi professionisti e amatoriali per gli scorci incredibili che offrono. È l’occasione perfetta per trascorrervi qualche giorno e godere appieno della loro bellezza. A chi si trova in zona, la blogger raccomanda anche una visita a Porto Venere, il suo luogo del cuore.



Oltre alle celeberrime Cinque Terre, Elisabetta parla anche di Levanto al quale ha dedicato un video documentario su YouTube. Levanto è la meta ideale per rilassarsi e fare attività all’aperto. Si può esplorare il suo centro storico, ripercorrendo la storia medievale del paese e terminare la giornata con un aperitivo vista mare. Oppure imboccare i sentieri che conducono al Monte Rossola o a Punta Mesco e godere di un panorama mozzafiato. Tra le attività da svolgere a Levanto consiglia di percorrere anche la Ciclopedonale Maremonti. Questa meravigliosa pista ciclabile e pedonale, che collega i comuni di Levanto, Bonassola e Framura, passa attraverso le gallerie della vecchia linea ferroviaria, regalando, tra un tunnel e l’altro, scorci incredibili sul mare. Per gli amanti del trekking suggerisce dei percorsi estremamente panoramici e con diversi gradi di difficoltà: dal piacevole sentiero che partendo da Bonassola conduce al Salto della Lepre, al più arduo cammino per Monesteroli, che con i suoi 1200 scalini a picco sul mare, è tra i più suggestivi di tutta la Liguria. Attraverso "Free Soul On The Road", Elisabetta invita così la sua community a scegliere la Liguria come meta delle loro prossime vacanze estive, suggerendo itinerari e fornendo consigli pratici sullo shopping e sui piatti tipici da provare. Condividendo fotografie, video e post, si augura che questa attività di promozione del suo territorio possa contribuire positivamente alla ripresa del turismo in un momento così delicato.



