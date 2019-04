La storia di Sesta Godano interessa l'Università di Pisa

Cinque Terre - Val di Vara - Sabato 4 maggio presso la sala consiliare del Comune di Sesta Godano alle 17, secondo appuntamento per fare il punto della situazione sulla storia del territorio di Sesta Godano, con la presentazione di una serie di indagini storiche avvenute nel corso degli ultimi cinque anni in collaborazione con Università di Pisa, storia degli insediamenti, e Soprintendenza. Le indagini condotte dagli studenti dell'ateneo pisano, sotto il coordinamento di Enrica Salvatori e Monica Baldassarri, e rese possibili dalla collaborazione con le parrocchie e i circoli delle frazioni, hanno permesso di avviare uno studio relativamente alle diverse ipotesi sulla formazione dei borghi del territorio, a partire dalle indagini riguardo la demilitarizzazione di Groppo Marzio e l'incastellamento di Godano. Il tema pare interessante in quanto pone in evidenza alcune lacune storiche, permettendo di colmare quei "buchi" nell'analisi storica più ampia del territorio dell'alta valle in rapporto a vicende ed eventi di carattere locale e interregionale. Dalle indagini è nata una tesi di Laurea, redatta da Letizia Chiti, relatrice Enrica Salvatori. L'evento, inserito nel maggio dei libri, sarà anche occasione per consegnare all'autrice della tesi il riconoscimento "viaggio nei boschi narrativi - 6 passeggiate +1".