La scuola di Montedivalli trionfa anche quest'anno al Carnevale di Follo

Cinque Terre - Val di Vara - La scuola dell'infa­nzia e primaria di Montedivalli si è aggiudicata la vittoria ome miglior grup­po mascherato per il secondo anno consecutivo. In occasione del concorso di Carnevale di domenica 23 febbraio organizzato dal "Comitato San Isidoro" del Comune di Follo, la scuola ha partecipato con il tema: i quattro elementi, cioè acqua, aria, terra e fuoco. Per le strade di Follo si è assistito ad una allegra sfilata di un gruppo numeroso e festante, una vera e propria esplosione di colori (il blu dell'acqua, il bianco dell'aria, il giallo-rosso del fuoco, il marrone-verde della terra).

Per rendere ancora più scenografico il corteo, sono state realizzati due grandi personaggi di cartapesta dell'altezza di tre metri ciascuno, con i colori ed i simboli dei quattro elementi.



Bambini, genitori e personale scolastico e parascolastico hanno lavorato per mesi, con grande impegno e dedizione, alla realizzazione di tutti i costumi, copricapo ed accessori da indossare per la sfilata. Oltre ad essere interamente "fatti a mano" i costumi hanno anche il pregio di essere stati realizzati con materiali naturali (legno, conchiglie, foglie) e di recupero, nell'ottica dell'attenzione e rispetto per l'ambiente, tema che da sempre sta a cuore alla scuola di Montedivalli. La meritata vittoria premia nuovamente l'impegno di un piccolo plesso scolastico, che già in passato si è reso protagonista di bel­le iniziative e momenti di festa ed aggregazione. Il plesso, che ospita sia Scuola dell'Infanzia sia Scuola Primaria, si trova a Montediva­lli, ricade sotto il Comune di Podenzana (Ms) e fa parte della Direzione Didattica di Aulla. E' facilmente raggiungibile, anche grazie al servizio di trasporto con pulmino, dai Comuni di Aulla, Bola­no, Follo e Calice al Cornoviglio.