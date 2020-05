La pandemia e le distanze non fermano il concerto di fine anno dei ragazzi della Salvo D'Acquisto

Cinque Terre - Val di Vara - Volere è potere. Anche a distanza, nel bel mezzo di una pandemia, con lavoro e sacrifici è possibile realizzare e registrare il concerto di fine anno. Ne sanno qualcosa gli studenti dell'indirizzo musicale dell'Istituto Comprensivo “Salvo D'Acquisto” di Follo e Calice, una delle punte di diamante dell'offerta formativa ormai dall'a.s. 2007/2008. E dal quel momento ha preso vita una vera e propria orchestra di giovani talenti, la cui attività è fervente ed intensa. Ogni anno, a giugno, il Comune di Follo mette gentilmente a disposizione della scuola una struttura polivalente situata a Piana Battolla, dove i ragazzi dell'orchestra, oltre a quelli del corso musicale dei professori Alberto Borrini e Danilo Grandi e del laboratorio teatrale della professoressa Anna Maria Girani, danno dimostrazione della loro bravura con una rassegna di concerti e rappresentazioni teatrali che raccoglie un pubblico sempre più numeroso.



L'entusiasmo e l'impegno dei ragazzi che fanno parte dell'orchestra è frutto del lavoro e della passione dei docenti di strumento, che riescono a guidarli alla scoperta del linguaggio musicale e a renderli consapevoli di quanto questo linguaggio possa essere forte ed efficace. Ed è proprio l'entusiasmo dei ragazzi a rendere possibili ogni anno questi concerti, molto attesi ed apprezzati non solo dall'utenza scolastica ma da tutta la comunità di Follo.



Ogni anno il concerto segue un filo conduttore ben preciso, da cui dipende la scelta dei brani da eseguire. Quest'anno avevamo scelto "Musica e danza", e grazie all'impegno e alla collaborazione della squadra di insegnanti di strumento (attualmente composta da: Alessia Vespa flauto traverso, Giuseppe Santucci pianoforte, Alessandro Raspolini chitarra, Gianluca Minguzzi e Luca Manfredini percussioni) abbiamo provveduto ad arrangiare i brani e a preparare gli allievi.

Fino a qui nulla di strano.



Poi, però, a febbraio cominciavano ad arrivare comunicazioni sulla sospensione temporanea delle attività didattiche, e la data presunta per il rientro continuava a spostarsi in avanti. A quel punto non

eravamo affatto sicuri di poter organizzare un concerto per tempo perché, si sa, le lezioni in presenza e le prove sono essenziali se si punta ad un risultato didattico ed artistico di qualità. Però abbiamo scelto di continuare ad impegnarci nel nostro lavoro, superando anche le difficoltà derivanti dalla didattica a distanza, per far sentire ai nostri ragazzi che noi c'eravamo nonostante tutto, e che non li avremmo abbandonati e scoprendo, col senno di poi, che forse sono loro a non aver abbandonato noi.



Nonostante l'emergenza sanitaria che ci ha costretti in casa, lontani dal nostro lavoro, dalle nostre abitudini e - in moltissimi casi - dai nostri affetti, non ci siamo abbattuti, ma abbiamo messo in piedi un concerto in formato ridotto per dar modo ai ragazzi di soffrire un po' meno di questa clausura forzata, e per far sentire alla comunità scolastica che non ci siamo arresi. Il risultato di questo sforzo è un videoclip, sapientemente montato dal professor Minguzzi, in cui i ragazzi danno prova della loro bravura, della loro forza d'animo, e ci regalano alcune interessanti riflessioni sulla situazione attuale e sulle loro speranze per il futuro.

Il nostro desiderio è quello di mostrare questo videoclip al maggior numero di persone possibile, e di gridare a gran voce che, con la passione, si arriva ovunque, non importa quanti ostacoli si debbano superare. Volere è potere.