La panchina d'artista della Via dell'Amore celebrata con un'installazione

Cinque Terre - Val di Vara - “La panchina degli innamorati”, 22 anni dopo. Una mostra d’arte dedicata al simbolo della Via dell’Amore ideata dall’artista spezzino Olimpio Galimberti e posizionata lungo la Via nella primavera del 1997. Saranno il Comune di Riomaggiore e l’artista stesso, con il patrocinio del Parco Nazionale delle Cinque Terre, ad inaugurare l’installazione al castello di Riomaggiore. La mostra sarà visitabile dal 19 aprile al 24 maggio dal lunedì al sabato dalle ore 10.30 alle ore 13.30. Oggi, con la chiusura del sentiero, purtroppo l’opera originale non è visibile, ma il progetto di fundraising, finalizzato alla ricerca di risorse per la riqualifica del territorio di Riomaggiore, e in particolare per il ripristino di Via dell’Amore, vuole partire proprio dal restauro e valorizzazione di questo simbolo indiscusso. Grazie alla disponibilità dell’artista, i due fidanzatini saranno il marchio del Progetto di fundraising, che con impegno l’amministrazione comunale sta portando avanti.



Per informazioni: https://www.viadellamore.info/