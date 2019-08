La conferenza sulla 'musica' dei buchi neri slitta a domenica

Cinque Terre - Val di Vara - Secondo appuntamento di Amfiteatr-off, conversazione sulla musica e di ciò che accade in cielo, attraverso i misteriosi suoni gravitazionali dei buchi neri: il Festival Amfiteatrof non ha confini, come la musica. Piazza Cavour, in caso di pioggia all'auditorium dell’Ospitalia del mare, il 18 agosto, ore 21.30, a Levanto.

Il Professor Luigi Stella è un astrofisico di fama e attività internazionali, docente alla Sapienza di Roma.

Ispirato da un brano musica lirico che il compositore Adriano Guarneri ha rappresentato al maggio musicale fiorentino nel 2018, da una poesia di Rainer Maria Rilke.

Argomento impegnativo, affascinante e assai poco compreso, quello dei buchi neri e delle recenti scoperte scientifiche. Per sfatare le leggende negative attraverso la ricerca scientifica divulgata. Alla fine della serata sapremo anche di Einstein, Hawkins e la NASA……