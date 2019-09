La comunità monterossina porta il Gioco delle Noci al Tocatì di Verona

Cinque Terre - Val di Vara - I giochi tradizionali di strada rappresentano un patrimonio di memorie di inestimabile valore per ogni comunità. Salvaguardare e valorizzare il patrimonio culturale e folkloristico contribuisce ad alimentare il senso profondo di appartenenza alla società e alle usanze di un territorio. I rappresentanti della comunità monterossina che si impegnano a mantenere vivo il tradizionale Gioco delle Noci sotto la guida del Consorzio Turistico delle 5 Terre hanno fatto rientro qualche giorno dal famoso Tocatì di Verona - Festival internazionale dei Giochi di strada che quest’anno ha raggiunto la sua 16° edizione.



Il Gioco delle Noci di Monterosso ha origini molto antiche ma è anche profondamente legato alla tradizione culturale ligure e la sua gastronomia. Le noci erano infatti un ingrediente prezioso che le donne del popolo provavano a conquistare attraverso il gioco e riuscire così a portare in tavola questa costosa materia prima.

Nel nostro borgo si contano ancora oggi un centinaio di giocatrici e giocatori che insieme al Consorzio Turistico 5 Terre continuano a tramandare la storia di questo tradizionale gioco di strada.



Oggi, il Gioco delle Noci rappresenta un'occasione per far rivivere le emozioni di un tempo, per tornare piccoli, e per dimostrare, a chi bambino lo è davvero, come sia possibile divertirsi con le cose più semplici che ci circondano. Per questo l’attività ludica di strada, lo stare all’aria aperta insieme agli altri, ha un alto valore pedagocico e diviene veicolo di valori come il rispetto reciproco, il dialogo pacifico e la sostenibilità: tutti temi attualissimi in una società che muove sempre più verso l’isolamento e l’individualismo.



Amicizia, spirito di squadra, condivisione di regole, capacità di sapersi mettere alla prova, superamento del timore di commettere errori ed determinazione nel porsi degli obiettivi: sono tutti elementi essenziali della costruzione della propria identità. Quest’anno la comunità monterossina ha aderito al protocollo di Verona per la candidatura del Tocatì – Festival Internazionale dei Giochi di Strada come patrimonio culturale immateriale UNESCO.