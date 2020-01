La biblioteca civica di Monterosso cresce di oltre 3mila volumi e diventa più moderna

Cinque Terre - Val di Vara - Sabato 18 Gennaio alle 16.30 presso la Sala Barbagelata, al 2° piano del Palazzo comunale, si terrà l’inaugurazione della nuova Biblioteca Civica di Monterosso al Mare.

Da qualche mese infatti la Biblioteca comunale si è arricchita di nuovi volumi, di una catalogazione elettronica ed è stata inserita nel Sistema Bibliotecario Nazionale (SBN).

Il patrimonio librario complessivo supera oggi i 6.000 volumi, grazie anche alla donazione degli eredi di Giorgio Barbagelata, bibliofilo originario di Zoagli, che hanno accresciuto la Biblioteca di oltre 3200 libri.

La donazione è costituita da opere che spaziano dalla filosofia alla letteratura italiana latina e greca, a quella straniera, alla storia delle religioni, alla storia dell'arte e a quella della musica. Molte delle edizioni catalogate non risultano presenti in altre biblioteche liguri.

I servizi offerti agli utenti, con l'aiuto di una bibliotecaria specializzata, permettono la consultazione di testi presenti nella Biblioteca e l’utilizzo della sala per la lettura di libri propri; il prestito di volumi e un servizio di reference bibliografico; il supporto nella metodologia della ricerca per motivi di studio, tesi, anche online negli OPAC (Online Public Access Catalogue) nazionali e internazionali, la possibilità di organizzare con le scuole laboratori per la promozione della lettura e l’opportunità di organizzare Incontri con l'Autore.

La Biblioteca comunale è aperta tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 e il lunedì pomeriggio dalle 14.30 alle 17.30.