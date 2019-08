La "Rosalia Montmasson" di Marco Ferrari al resort La Francesca

Cinque Terre - Val di Vara - Mercoledì 7 agosto alle 21 al resort “La Francesca” di Bonassola Marco Ferrari presenta il suo ultimo libro: "Rosalia Montmasson, l’angelo dei Mille". Il volume narra l’’incredibile vicenda di Rosalia Montmasson (Savoia, 1823 – Roma, 1904), unica donna che fece parte della Spedizione dei Mille distinguendosi per coraggio e dedizione verso i feriti. Per volere di Mazzini, in seguito, non esitò a mettere a repentaglio la propria vita per salvarne altre, rischiò l’arresto e la prigione passando frontiere e posti di blocco, portò in giro bombe e messaggi, sorrisi e rassicurazioni, tanto che Garibaldi ne lodò il coraggio e la dedizione alla causa nazionale. Morì in solitudine, a Roma e fu seppellita in una modesta tomba messa a disposizione dal Comune. L’autore ha rintracciato in un angolo, dell’ufficio elettorale del Comune di Pisa, un mezzobusto, l'unica statua che ci resta di lei.