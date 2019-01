La Befana arriva a Novegina, il paese dei presepi

Cinque Terre - Val di Vara - Domenica 6 gennaio alle ore 14.30 la Befana incontrerà i bambini del Comune di Calice al Cornoviglio nello piccolo paese di Novegina. La manifestazione è in collaborazione con le tre parrocchie guidate spiritualmente da don Alessandro Celotto, l'Aministrazione Comunale e gli abitanti del paese: Franca Enrico Anna Carlo Paola Mauro Franca e Giovanni Giuseppe e Daniela. È una delle manifestazioni della 3ed "Presepe in cammino. Un Comune, tanti paesi, molti presepi. Cammino tra fede e tradizione, insieme" ." Il piccolo coro dei bambini di Madrignano" diretto da Damiano Celeste canterà tra i presepi allestiti nel raccolto oratorio di S. Giacomo. La Befana , per la prima volta racconterà ai presenti "Quell'incontro con i Magi che cambiò per sempre la mia vita". A ciascun bambino presente donerà la sua calzeta. Nella bella cantina di Vittorio Pini , i presepi di Daniela; lungo il sentiero che attraversa il paesino, un tempo percorso della Francigena, il presepe di Mauro. Presepi molto belli ma ci sorprenderanno quelli di Vittorio Paita. Non mancheranno le sorprese. Domenica 13 gennaio alle ore 15.00 premiazione dei partecipanti al 2d del Concorso Presepi delle famiglie a cui hanno aderito 26 persone con oltre trenta presepi.Gli abitanti di Novegina ringraziano calorosamente il Sindacodice Mario Scampoli e gli assessori Stefano Franceschini, Elisa Coiro e Silvia Bucchioni