L'illusionista russo Valery Bastrakov si esibirà a Varese Ligure

Cinque Terre - Val di Vara - L'Associazione per gli scambi e la cooperazione con l'Italia-Russia invita la cittadinanza sabato 25 maggio (ore 21) a Varese Ligure allo spettacolo del famoso illusionista Russo Valery Bastrakov che in questo momento si esibisce in tournée Italia-Francia.



Illusionista russo, riconosciuto come Artista Emerito dal 1985, è oggi vincitore di numerosi concorsi internazionali di illusionismo, affermato e stimato non solo in Russia, ma anche all'estero (paesi quali Francia, Danimarca, Stati Uniti, Canada, Norvegia, Giappone, Cina, Egitto, e molti altri); fra i più importanti riconoscimenti vi è sicuramente il primo premio ottenuto a al festival internazionale dell'illusionismo a Karlovy Vary, in Cecoslovacchia e il primo premio del World Congress of Illusionists a L'Aia (Paesi Bassi).Ha preso parte allo Show "Stelle del mondo dell'illusione" a Beverly Hills (California, USA) e si è esibito nella televisione francese in un programma di intrattenimento (Le Plus Grand Cabaret de Patrick Sébastien). Ha inoltre partecipato al Gala Show dell'illusione tenutosi al "Congresso degli illusionisti in Asia", in Cina, e al festival dell'illusionismo "Stella magica" a Monte Carlo. Più recentemente è stato uno dei principali organizzatori e concorrenti al Gala di presentazione del festival dell'illusionismo "White Magic" in Russia e ad oggi continua a partecipare ogni anno in numerosi festival sia nella sua terra natale, sia in Europa.