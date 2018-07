L’espressionismo onirico di Marco Rigacci a Bonassola

Cinque Terre - Val di Vara - Inaugura domani, domenica 22 luglio la mostra di Marco Rigacci “Realtà nascoste” al Castello di Bonassola.

L’artista toscano approda nel borgo rivierasco con una serie di opere in cui è più che evidente il suo rapporto con la natura, che non percepisce come dato oggettivo quanto come un insieme di ritmi e pulsioni, che trasfigurano in forme e colori.

“Dipingo dal '93 - dice l’artista - dopo aver incontrato la tecnica dell'acquarello steineriano che ho rielaborato in modo personale utilizzando anche altre tecniche (olio, acrilici e materiali misti). Ho dato spazio al lavoro sulla luce, agli oggetti dei sogni e all'espressione della visione interiore stimolata dall'immersione nella natura, mia prima e ultima fonte di ispirazione”.



La mostra è aperta dal 22 al 29 luglio 2018, tutti i giorni dalle ore 18 alle 23, nel castello di Bonassola.