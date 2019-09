L'esibizione di Pacifico chiude le Summer Nights

Cinque Terre - Val di Vara - Chiusura in bellezza ieri sera a Brugnato per le Summer Nights 2019. Al Brugnato 5Terre Outlet Village toccava a Pacifico esibirsi in concerto davanti ad una folta platea che ha applaudito l'ultimo spettacolo in programma nella sesta edizione della rassegna. Il cantautore milanese, tra i più stimati del panorama musicale italiano, già vincitore di due Premi Tenco e con all'attivo due partecipazioni al Festival di Sanremo, si è esibito in un vero e proprio concerto nel corso del quale ha avuto l'opportunità di ripercorrere la sua fortunata carriera. Il concerto è stato introdotto da un’intervista all'artista condotta, anche in questa occasione, da Liliana Russo.