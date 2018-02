L’acquario di Klee: workshop per bambini alla biblioteca di Riccò

Cinque Terre - Val di Vara - Proseguono le attività per bambini alla biblioteca civica di Riccò del Golfo. Sabato 3 marzo alle 16 si svolgerà "L’acquario di Klee", workshop per bambini dai 5 ai 10 anni curato da ARTEmisia Servizi Culturali ispirato alle tele del famoso artista svizzero-tedesco. I partecipanti, ispirandosi alle numerose opere che hanno come soggetto gli abitanti del mare, disegneranno tanti pesciolini colorandoli in maniera giocosa per poi posizionarli in una scacchiera. La prenotazione è obbligatoria. Per info e prenotazioni: www.biblioteck.it; didattica@artemisiacoop.it; fb biblioteca 0187772339; 3397543207.