L'Elisabetta II di Paola Calvetti protagonista a "Monterosso un mare di libri"

Cinque Terre - Val di Vara - Serata decisamente 'british' per “Monterosso un mare di libri”: giovedì 25 luglio alle 21,30 al Molo dei Pescatori sarà ospite Paola Calvetti, autrice di "Elisabetta II", edito da Mondadori. Accompagna la serata Renzo Cozzani con un omaggio ai Beatles che hanno segnato il regno di "The Queen". Il libro ripercorre il lunghissimo regno di Elisabetta II, la storia enigmatica di una donna timida che dell'accettazione del proprio destino, dell'appassionata difesa della

corona, ha fatto la suprema ragione di vita. Attraverso i grandi fotografi – da Cecil Beaton a Yousuf Karsh, da Lord Snowdon a Brian Aris, da Annie Leibovitz a Harry Benson – The Quinn trasmette la propria immagine e la memoria dei favolosi e talvolta drammatici giorni dei Windsor.



Paola Calvetti, in queste pagine, delinea anche un profilo personale, quasi intimo, di Elisabetta: l’amore per Filippo (solo formalmente due passi dietro la moglie) e le «affettuose amicizie» vere o presunte di entrambi; il legame profondo con il padre Giorgio VI e l’indomabile sorella Margaret; i complessi rapporti con i membri della numerosa e impegnativa famiglia, troppo spesso fonte di pettegolezzi e imbarazzanti rivelazioni. E c’è spazio per i momenti più lievi, le passeggiate in stivaloni e foulard con gli inseparabili corgi, gli scambi di battute con gli stilisti che creano gli abiti e i bizzarri cappellini per i quali è famosa, fino alla scelta della borsetta e del gioiello più adatto in ogni occasione: aneddoti e retroscena che mostrano anche la verità di una donna sempre in attesa di vivere, di essere compresa e amata dentro il nostro sguardo.



In un ritratto rigoroso e incalzante che per la prima volta riavvicina donna e simbolo, tra i mille irresistibili dettagli di un’esistenza e di una Royal Family senza pari al mondo, l’autrice rende ancora più amabile una protagonista della storia, con noi da quasi un secolo e finora sconosciuta.