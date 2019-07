Io sono il mio lavoro, storie di uomini e di vino a Monterosso

Cinque Terre - Val di Vara - Mercoledì 17 luglio alle 21 Molo dei Pescatori, l’opera teatrale 'Storie di uomini e di vini': un affresco della storia d’Italia, visto dagli occhi di chi lavora la terra. Protagonista è il vignaiolo Dionigi che è chiamato a ritirare un premio per un suo vino. Nell'ora che lo separa dalla cerimonia ripercorre tutte le sue lotte per realizzare quel sogno, quel vino che racchiude in sé memoria di piccola e grande storia. Per lui vigna e vita sono fuse insieme, in un rapporto d'amore. Così, il vino di Dionigi, prima che di mandorla e liquirizia, sa di fatica sudore e voglia di resistere e di amare, malgrado tutto.