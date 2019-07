Influencer svedese diventa Harry Potter in spiaggia a Monterosso

Cinque Terre - Val di Vara - E' uno degli influecer più conosciuti in Svezia e si trovava una settimana fa a Monterosso. Si chiama Lucas Simonsson ha 27 anni e ha scelto una spiaggia rivierasca per esprimere il suo estro. Indiscrezioni lo collocavano alle Cinque Terre per un addio al celibato. Nel video che lo immortala, pubblicato poi su Instagram, Lucas Simonsson con un pennarello si è disegnato la cicatrice di Harry Potter per poi travestirsi proprio come il maghetto, armato anche di bacchetta magica. Si è anche scatenato con un po' di twerking scatenando l'ilarità dei suoi follower. Poco prima che si travestisse avrebbe anche chiesto un cerotto per "una ferita da sole". Ironia e ilarità corrono sul web e la location di Monterosso si è rivelata ottimale.