Il tributo di Levanto a De André in replica mercoledì sulla radio Rlv

Cinque Terre - Val di Vara - Anche il Comune di Levanto si è unito alle celebrazioni del cantautore genovese Fabrizio De André, a vent’anni dalla sua scomparsa, realizzando un evento culturale, musicale e letterario, organizzato dalla biblioteca civica “Matteo Vinzoni”, che si è tenuto nella serata di sabato 27 aprile.



Nell’auditorium dell’Ospitalia del Mare è stato messo in scena “De Andrè, musica e parole”, un contenitore di momenti culturali che ha incluso:



- la presentazione del libro “Anche le parole sono nomadi” (volume a cura della Fondazione Fabrizio De André onlus, edito nel 2018 da Chiarelettere),



- un tributo musicale con il concerto del valente gruppo locale Illustri cugini (collaudata cover band di Faber),



- letture di Laura Canale, Alberto Parravicini e Giuliano Rampani

in un viaggio emozionale e non solo nostalgico attraverso le canzoni e i pensieri dell’artista ligure.



La serata, che è stata condotta da Rosangela Colombo, di Biblion, la società che gestisce la biblioteca levantese, ha riuscosso un notevole successo di pubblico.



Per permettere a chi non ha potuto partecipare di godere dell'iniziativa e per consentire a chi c'è stato di rivivere l'emozione della serata, RLV LA RADIO A COLORI proporrà la trasmissione integrale dell'evento, in registrata, a partire dalle ore 21 di mercoledì 1° maggio.





COME ASCOLTARE RLV



LUNGO LA COSTA in FM: 100.5: Levanto; 96.40: Bonassola; 89.90: Le Cinque Terre 100.6: Sestri Levante, Casarza, Moneglia, Deiva Marina e Framura.

NELL’ENTROTERRA in FM: 91.40: Brugnato e Borghetto di Vara; 93.30: Varese Ligure, S. Pietro Vara; 100.6: Castiglione Chiavarese, Carro, Carrodano; 92.50: Maissana e Sesta Godano.



RLV si può ascoltare da ovunque, tramite Internet, all'indirzzo WWW.RLV.IT, cliccando il tasto DIRETTA RADIO, oppure scaricando da Google Play Store la app per Android “RLV LA RADIO A COLORI”.