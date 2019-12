Il rapporto uomo - ambiente, alla Val di Vara Gallery arriva Paolo Nardini

Cinque Terre - Val di Vara - Secondo appuntamento con le conversazioni sul tema del rapporto uomo - ambiente alla Val di Vara Gallery di Shopinn, organizzate dal Consorzio Il Cigno.

Alle 17 di sabato 21 dicembre incontro con l'ingegner Paolo Nardini sul tema delle energie alternative e del loro impiego in Val di Vara. Nardini, da pochi mesi vice sindaco del Comune di Calice al Cornoviglio, ha lavorato a lungo in Acam. Attualmente è docente presso un istituto superiore della provincia di Massa - Carrara e appassionato di agricoltura. Ha contribuito alla nascita della associazione dei Castanicoltori del Levante ligure che oggi compie due anni di vita e della quale è consigliere. I visitatori con l'occasione potranno conoscere le specialità della Cooperativa Casearia di Varese Ligure, ospite per la terza e ultima settimana della Val di Vara Gallery in un dicembre ricco di appuntamenti che vede la prosecuzione della mostra fotografica dedicata al Natale in Val di Vara.