Il piccolo ospitale di Taglieto e un architrave finemente scolpito

Cinque Terre - Val di Vara - Questa settimana la rubrica on line "Scopri la Val di Vara" tocca il passo di Centocroci, Taglieto e Caranza in Comune di Varese Ligure. L'articolo, pubblicato sulla pagina fb Val di Vara e sul portale www.valdivara.it, affronta il tema della viabilità storica verso il Ducato di Parma soffermandosi su alcune curiosità e leggende che caratterizzano in genere i passi; in questo caso la storia di viandanti depredati e ammazzati con il finale singolare del lupo giustiziere. Accanto a storie fantastiche l'articolo parla del piccolo ospitale di Taglieto lungo il percorso verso la montagna e del borgo di Caranza dove

accanto a testimonianze preromane la chiesa è impreziosita da un architrave finemente scolpito.