Il mio canto libero arriva a Sesta Godano

Cinque Terre - Val di Vara - "La musica è libertà, è un bene libero, gratuito, non nuoce alla salute". Così si è espresso Mario Franceschini presidente dell'associazione "Il mio canto libero", che sabato 24 febbraio alle 15 inaugurerà la propria "sede" di Sesta Godano e l'avvio di nuovi corsi musicali aperti a grandi e piccini, giovani e meno giovani. di tutta la Val di Vara. "Si potranno seguire corsi di pianoforte, chitarra, basso, fisarmonica e violino. La sede aprirà con un evento aperto al pubblico nel quale ci saranno alcuni ospiti e allievi della scuola che si esibiranno in un set. L'occasione sarà utile anche per avere informazioni riguardo i corsi.



Il mio canto libero è un'associazione nata nel 2007 con sede a Chiavari, che da dieci anni si occupa di formazione musicale e della divulgazione della cultura musicale attraverso: corsi di strumento, manifestazioni, concerti e spettacoli.. Napo e Marco Bugliani hanno proposto l'apertura della sede in Val di Vara, la valle del biologico, del buon cibo, dei bei borghi e anche della musica. In Valle infatti sono da anni ormai attive diverse realtà musicali importanti con cui c'è grande desiderio di collaborare in futuro. Prosegue Mario Franceschini: "Spesso si crede che la musica sia un privilegio del professionista, ma non è così. La musica è un bene per tutti, che a tutti deve essere accessibile".