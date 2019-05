Il mio Tramonti... sul mare

Concorso fotografico promosso dall'associazione "Per Tramonti Onlus" aperto a residenti, turisti ed estimatori.

Cinque Terre - Val di Vara - L'associazione" Per Tramonti Onlus" organizza un concorso fotografico aperto a tutti i residenti, turisti ed estimatori che fotografano lo splendido scenario a cavallo fra la Spezia e le Cinque Terre. Le fotografie dovranno essere inviate entro il 15 settembre 2019 all'indirizzo email info@pertramonti.it complete di nome, cognome, indirizzo postale dell'autore e della sigla identificativa del sentiero lungo il quale sono state scattate. Per ragioni tecniche si richiede l'invio di immagini digitali realizzate all'origine con una risoluzione non inferiore a 150 dpi e non superiore a 300 dpi in formato jpg o tiff. Le immagini non digitali dovranno essere scannerizzate ad una risoluzione non inferiore a 300 dpi. Vedi immagine allegata per capire di più.