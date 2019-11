Il medico Luca Pratticò a Brugnato parla dei progetti umanitari in Africa

Cinque Terre - Val di Vara - Sabato 16 novembre alle 17 presso Shopinn a Brugnato nello spazio "Val di Vara Gallery" incontro col dottor Luca Pratticò, medico conosciuto per la sua attività professionale anche in Val di Vara, da tempo impegnato nelle campagne a favore di progetti umanitari in Africa. E' autore di numerose pubblicazioni dedicate a questi temi frutto di molti viaggi in terra africana. L'incasso della serata benefica sarà devoluto alla Associazione Nabbapu Community per la costruzione di un pozzo.