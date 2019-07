Il duo violino-piano di Sommati e Bottaro a Beverino

Cinque Terre - Val di Vara - Un altro imperdibile duo violino e pianoforte per il Festival Paganiniano di Carro si terrà il 24 luglio a Beverino nella Chiesa di Santa Croce. Con Guido Bottaro e Domenico Sommati ascolteremo musiche di Prokofiev, Schubert, Paganini. Domenico Sommati ha collaborato con Il Maggio Musicale Fiorentino con Il Teatro della Fenice di Venezia, dal 1992 è membro dell’Orchestra del Teatro Carlo Felice di Genova, e svolge un’intensa attività cameristica; Guido Bottaro ha suonato in tutta Europa e nei maggiori Festival, e numerose volte per la Società dei Concerti e altre istituzioni. Da dieci anni è impegnato in una intensissima attività con il gruppo di tango Hyperion Ensemble noto nel panorama musicale nazionale e internazionale. Il concerto inizierà alle ore 21.00 e sarà preceduto da un rinfresco offerto dal Comune di Beverino.



E’ possibile prenotare il servizio di bus-navetta per raggiungere la località, via mail, o al 347/7804093 (Lella). La manifestazione è organizzata e coordinata dalla Società dei Concerti onlus che per l’edizione 2019 conta sul contributo di Regione Liguria, il sostegno di Fondazione Carispezia, e il “prezioso” sponsor Isagro Spa, assieme al Comune di Carro, a tutti i comuni aderenti all’iniziativa, e all’Associazione Amici del Festival Paganiniano.



Per info e prenotazioni: ww.sdclaspezia.it Società dei Concerti onlus: info@sdclaspezia.it T. 0187 731214.

Abbonamento a 16 concerti euro 50,00