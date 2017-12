Il consorzio Il Cigno festeggia un 2017 con più di cento attività svolte

Cinque Terre - Val di Vara - Il Consorzio "Il Cigno", che vede la partecipazione di quasi quaranta associati alla rete della identità costituita in nove anni di lavoro sul territorio, traccia il bilancio delle attività svolte nel corso del 2017. Il risultato è soddisfacente e superiore rispetto agli anni precedenti, visto il limitato impegno economico e la presenza di un volontariato capillare che ha consentito la realizzazione di tutta una serie di eventi a vario titolo.

All’interno dello spazio espositivo denominato “Val di Vara Gallery” ubicato presso Shopinn Brugnato 5 Terre Outlet Village, concesso dalla proprietà per promuovere le iniziative della Val di Vara, hanno avuto luogo fra gennaio e dicembre 2017 complessivamente 57 eventi con 640 presenze. Quattro le mostre fotografiche tematiche esposte nel corso del 2017 oltre alla realizzazione negli spazi esterni di 2 mercatini di hobbisti e produttori agricoli. Nel periodo natalizio si è esibita inoltre la banda musicale “Giacomo Puccini” di Vezzano Ligure.

Sul territorio sono stati organizzati in accordo con gli associati del Cigno complessivamente 52 eventi che hanno visto la presenza di 2.235 spettatori. Tutte le iniziative hanno avuto luogo in forma gratuita. I Comuni coinvolti nel programma sono risultati 21 di cui 14 ubicati in Val di Vara. Nel loro insieme le iniziative complessivamente realizzate risultano 109 con 2.875 presenze totali. Particolare interesse hanno riscosso le escursioni naturalistiche e le visite guidate, i concerti musicali organizzati in accordo con il Conservatorio musicale “Giacomo Puccini” della Spezia e l’Unione Corale sempre della Spezia, le rappresentazioni teatrali in dialetto del gruppo dei “Burbugiun”, la presentazione di libri, i laboratori per bambini in collaborazione con la Cooperativa Zoe, i convegni programmati all’interno del progetto “Scopri la Val di Vara” finanziato dalla Fondazione Carispezia e la giornata di studio annuale del Cigno svoltasi quest’anno a Bolano.