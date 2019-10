Il cinema fantastico entra al castello di Madrignano

Cinque Terre - Val di Vara - Al via al Castello di Madrignano la seconda edizione di "Be Fantastic", evento itinerante con cadenza annuale e dedicato al cinema fantastico, ideato e curato da Associazione Culturale B52 con la direzione artistica del regista Francesco Tassara, che quest'anno si svolgerà giovedì 31 ottobre al Castello di Madrignano, con il patrocinio del Comune di Calice al Cornoviglio.

Dalle 16 alle 17.30 all’interno del castello, laboratori artistici e di narrazione per bambini ad ingresso gratuito, a cura di Katia La Galante. Seguirà, per chi lo desidera, merenda presso I Due Castelli – Centro sportivo polivalente (costo 3 euro, da prenotare al numero 348.31.06.180). Dalle 18 nel salone del Castello avranno inizio le proiezioni: La Scarpetta (cortometraggio, regia di Paola Settimini), La Testa (cortometraggio, regia di Francesco Tassara), Spaghetti alla Martino (documentario, regia di Daniele Ceccarini e Francesco Tassara). L’ingresso è gratuito, saranno presenti i registi, gli attori e vari ospiti. Alle 20.30 cena e festa di Halloween presso il locale "I Due Castelli" – Centro sportivo polivalente, con dj set (prenotazioni al 3931536425). “Abbiamo accolto con piacere questo evento perche siamo orgogliosi della location di cui disponiamo – dichiara Stefano Franceschini, assessore alla cultura del Comune di Calice al Cornoviglio – il castello, recentemente ristruttato, é cornice ideale per questo genere di manifestazioni”.