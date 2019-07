Il castello di Madrignano teatro di una serie di eventi

La seconda edizione sarà anche l’occasione per una conversazione in dialetto o meglio nei dialetti lunigianesi con particolare riguardo a quello di Madrignano condotta da Pier Giorgio Cavallini.

Cinque Terre - Val di Vara - Per il secondo anno consecutivo il Comune di Calice al Cornoviglio con la collaborazione del Consorzio “Il Cigno” mette in cantiere una serie di interessanti eventi all’interno del Castello malaspiniano di Madrignano. La manifestazione, dal titolo evocativo “Il Castello Ritrovato”, ha la finalità di promuovere iniziative che dalla fine di giugno si protrarranno fino agli inizi di settembre che spaziano dalla musica classica a rappresentazioni teatrali ed incontri tematici. Non mancheranno la presentazione di un romanzo storico e l’ormai tradizionale appuntamento con le cornamuse di Fabio Rinaudo.



Il castello sarà anche il punto di osservazione delle stelle e il luogo magico dove i bambini potranno conoscere i segreti dell’antico maniero accompagnati da un personaggio di eccezione che risponde al nome di Luciano Bonati nelle inconsuete vesti di un antico personaggio la cui identità sarà svelata al momento. La seconda edizione sarà anche l’occasione per una conversazione in dialetto o meglio nei dialetti lunigianesi con particolare riguardo a quello di Madrignano condotta da Pier Giorgio Cavallini.

Chiuderanno il ciclo delle undici iniziative in programma un concerto di chitarra classica degli allievi del Conservatorio “Giacomo Puccini” della Spezia e due incontri pubblici dedicati alla card turistica della Val di Vara e al progetto sentieri del Gal spezzino. Ricordiamo che l’ingresso ai vari eventi è gratuito.