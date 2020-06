Il castello di Godano tra falsari e voglia di libertà

Cinque Terre - Val di Vara - Va avanti l'appuntamento dedicato alle bellezze della Val di Vara. Argomento della settimana, a cura del Consorzio Il Cigno, "L'incredibile storia di Godano e del suo castello tra falsari e voglia di libertà". La rocca, costruita dai Malaspina agli inizi del XIII secolo, passò poi ai Fieschi, a Pontremoli e da ultimo ai Genovesi per far ritorno agli stessi Malaspina dello Spino Secco di Mulazzo che l'ampliarono con la costruzione di mura esterne a difesa del borgo. Rasa al suolo nel 1524 da Sforzino Sforza, governatore di Pontremoli, con il quale gli abitanti di Godano avevano stretto alleanza guadagnando una temporanea autonomi e libertà, finisce nel 1526 in mano ai Genovesi che assumono il controllo dei traffici di legname dalla Lunigiana alla Liguria. Grazie al lavoro condotto dagli archeologi guidati dalla dottoressa Monica Baldassari per conto del Comune di Sesta Godano il bene è stato riconsegnato nel 2015 alla comunità locale con imponenti opere di messa in sicurezza. Durante le ricerche sono stati riportati alla luce i resti di una Zecca clandestina operante all'interno del castello durante il dominio dei Malaspina. Tutte le informazioni su www.valdivara.it