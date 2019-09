Il Trio o’Carolan in concerto alla chiesa di Sant'Andrea

Cinque Terre - Val di Vara - Rinviato per allerta meteo il 27 luglio, il Trio o’Carolan recupera il suo prestigioso concerto il 5 settembre alle 21.30 nella chiesa di Sant’Andrea per il Festival. Musiche preziose, antiche, da Scozia Irlanda e Francia, con strumenti dolci e

duttili come viola da gamba, arpa, flauto e cornamuse. Tre musicisti che, anche con altre formazioni, hanno fatto della musica antica il loro brand, derivante da passione e competenza. La scelta del programma sorprenderà per sonorità e armonia. Levanto offre la sua cornice antica al pubblico affezionato e cresciuto molto in coinvolgimento e apprezzamento con questo concerto.