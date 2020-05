Il Festival delle geografie va online e rinuncia ai soldi del Comune

Cinque Terre - Val di Vara - E anche il Festival delle Geografie, la rassegna organizzata da Officine del Levante, deve rinunciare alla sua veste tradizionale dirottandosi sul web. Appuntamento il 29, 30 e 31 maggio, quindi, non nelle incantevoli location della Riviera spezzina, ma sulla pagina Facebook della kermesse. “Un web-Festival delle Geografie che, pur nella consapevolezza che non sarà lo stesso di sempre, rappresenta un segnale importante per la riapertura della stagione degli eventi culturali – spiegano dall'organizzazione -. Tutto si svolgerà rispettando le regole e contribuendo a evitare il contagio e l'assembramento. Sarà diverso ma efficace, fatto con serietà ed entusiasmo e sorretto da una buona tecnica. Mancherà solo l'attrattiva di promozione turistica dei luoghi, ma la cultura e la riflessione utile ci saranno tutte e per intero”.



Lo svolgimento fisico sarà nella sala del Consiglio comunale di Levanto, gentilmente messa a disposizione, con la presenza di un operatore e del moderatore, in collegamento streaming con ciascun relatore, in voce, slides e/o foto, oppure con un video, con slides e/o foto. Ogni intervento sarà trasmesso in diretta Facebook sulla pagina, con la possibilità di fare domande, quindi registrato e caricato su YouTube. “Siamo riusciti a mantenere quasi completamente lo stesso ordine del programma di aprile – continuano dalle Officine - grazie alla disponibilità dei relatori, che hanno calibrato i propri interventi alla trasmissione online. Nei prossimi giorni verranno comunicati date e orari precisi delle varie attività”. Per ragioni dovute alle incertezze del periodo, le escursioni previste per sabato e domenica mattina non potranno essere svolte. Il Festival delle Geografie in versione web ha rinunciato al contributo del Comune di Levanto: sarà finanziato unicamente da Officine del Levante.