Il Cigno compie dieci anni e fa festa alla Val di Vara Gallery

Cinque Terre - Val di Vara - Prosegue la programmazione di 'Val di Vara Gallery', spazio ricavato all'Outlet di Brugnato. Ecco i prossimi appuntamenti autunnali.



Sabato 13 e Domenica 14 ottobre dalle ore 15 alle ore 19

Rassegna "Arte e donna in Val di Vara"

Personale di pittura di Stefania Zito ( Sesta Godano)



Sabato 20 ottobre ore 17

Conversazione con Sonia Galletti ( Brugnato ) , illustratrice di libri per l'infanzia

" Come nasce un’illustrazione...dalla fantasia alla realtà"



Sabato 27 ottobre ore 17

Buon compleanno “Cignetto” !

Il Consorzio compie in ottobre dieci anni di attività. Il Consiglio di Amministrazione e tutti coloro che hanno sostenuto la nascita e crescita della rete della identità del nostro territorio si ritroveranno per un brindisi augurale.



NOVEMBRE

Sabato 3 novembre ore 17

Presentazione e immagini a cura di Simone Giosso ( Varese Ligure )

"La fauna selvatica della Val di Vara"



Sabato 10 novembre ore 17

"Le escursioni in mountain bike" a cura di Nicola Molino ( Sesta Godano )



Sabato 17 novembre ore 17

Avventure, foto e video di Paolo Rossi, fotografo professionista

"Ho visto 30 lupi e sono ancora vivo"



Sabato 24 e domenica 25 novembre dalle ore 15 alle ore 19

Rassegna " Arte e donna in Val di Vara"

Mostra – mercato delle opere di Daniela Virginia Malteno pittrice e ceramista ( Sesta Godano – Groppo )



DICEMBRE

Sabato 1 dicembre ore 17

“Sentinelle del territorio: Valle Lagorara. Il colore della storia”

Conversazione con Marco Vassalli ( Maissana). Introduce Angelina Magnotta , presidente Archeoclub “Alate” di Pontremoli



Sabato 8 dicembre ore 17

inaugurazione delle personali di pittura di Valeria Ginesi e Rolando Conti ( Brugnato )

La mostra resterà aperta fino a sabato 15 dalle ore 15 alle ore 19



Sabato 22 dicembre ore 17

Inaugurazione della mostra collettiva di pittura degli ospiti dell'Istituto Mons. Siro Silvestri (Rocchetta di Vara ) a cura di Rolando Conti

"Coloriamo Il Natale "

La mostra resterà aperta fino al 6 gennaio 2019 dalle ore 15 alle ore 19