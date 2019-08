Ieri Giordana Angi, stasera "The Kolors" a Brugnato

Cinque Terre - Val di Vara - Giordana Angi scalda il weekend a Brugnato. Nella piazza dell'Outlet Village ieri sera spazio alla cantante di origini francesi, esplosa definitivamente con l'ultima edizione di "Amici", il talent-show Mediaset di Maria De Felippi. Oggi Giordana ha 25 anni ed è agli albori di una carriera iniziata "idealmente" 11 anni fa quando cominciò a coltivare la sua passione per la musica e a scrive le sue canzoni in tre lingue: italiano, francese e inglese. Nel 2012 debutta sul palco di “Sanremo Giovani”, nello stesso anno è interprete del brano “Poker Generation”, colonna sonora dell’omonimo film diretto da Gianluca Minigotto. Nel 2016 l’incontro artistico con Tiziano Ferro che produce il suo singolo “Chiusa con te (xxx)”. Nel 2018 torna al “Festival di Sanremo”, ma nelle vesti di autrice: scrive per Nina Zilli il brano. Stasera dunque si bissa con un'altra ospitata degna di nota: toccherà ai partenopei The Kolors salire sul palco di Brgunato sempre con inizio fissato alle 21.15, recupereranno la data rinviata a fine luglio per il maltempo. Ingresso gratuito.